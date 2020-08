PFU: Riise nådde ikke fram mot Nettavisen

ntbsport

– Etter en samlet vurdering har Nettavisen ikke brutt god presseskikk, sa PFU-leder Anne Weider Aasen etter at klagen var oppe på onsdagens møte.

Artikkelen som var grunnlaget for klagen, ble publisert både hos Nettavisen i februar. Den tidligere fotballspilleren og hans manager hevdet at Nettavisen hadde brutt flere punkter i Vær varsom-plakaten.

Utvalget pekte i sin gjennomgang av saken på at det er uklarheter blant annet rundt premissene for intervjuer, bakgrunnsinformasjon og kommunikasjon i forkant av publiseringen av saken. Det var imidlertid ikke nok til å felle Nettavisen.

Varslet mulig søksmål

Riise annonserte mandag i Dagbladet at han ville gå til søksmål mot Nettavisen dersom han fikk medhold i PFU.

– Nettavisen ble ikke felt, og vi avventer derfor søksmålet til vi hører fra Datatilsynet, sier Bakke til Dagbladet.

Riise har kontaktet Datatilsynet for å forhøre seg om Nettavisens artikkel bryter hans personvern.

Fotballprofilen hadde også klaget inn Tønsbergs Blad i forbindelse den samme Nettavisen-artikkelen. Den ble publisert også i lokalavisen. – Tønsbergs Blad har ikke brutt god presseskikk, konkluderte utvlagsleder Weider Aasen.

Riise og hans manager Erland Bakke meldte saken inn for PFU. Bakgrunnen er en artikkel med «Ekteparet Riise har kemneren på nakken – igjen» som tittel.

Artikkelen omtalte at Riises selskap Alle Skal Med AS er begjært konkurs. Selskapets regnskap ble omtalt, blant annet at likviditeten var svak ved utgangen av 2018. Det gikk også fram at selskapet har vært sen med innlevering av regnskapene flere år, samt at selskapet også ble begjært konkurs i 2019, da grunnet et uoppgjort skattekrav.

Offentlig person

Klagerne mener at Nettavisen, helt siden avisen ble felt av PFU «i forrige runde (red.anm. en artikkel i 2018)», har «forfulgt Riise med å gjøre kredittvurderingen av han ukentlig og månedlig». Ifølge klagerne har Nettavisen dessuten «prioritert negativer saker om Riise som toppsak, mens saker som er positive om Riise har de valgt å ikke skrive».

I tilsvarsrunden skriver Nettavisen at den kun tok kontakt for å få «bakgrunnsinformasjon som ikke skulle brukes til noe».

Ut over det fastholder Nettavisen at Riise er en offentlig person, som selv har skapt interesse rundt sin personlige økonomi. Slik Nettavisen ser det, er avisen «derfor i sin fulle rett til å søke opplysninger om hans selskaper».

PFU er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund med formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Utvalget vurderer klager på norsk presses atferd, jamfør blant annet mulige brudd på Vær varsom-plakaten og avgir sine uttalelser som offentliggjøres.

(©NTB)