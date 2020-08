Molde slo Celje og avanserte i mesterligaen

ntbsport

73 minutter var spilt da Molde snudde til 2-1 på utebane etter et fint angrep. Kristoffer Haugen mottok en glimrende pasning fra Moldes gode Magnus Wolff Eikrem. Haugen fant en umarkert Leke James, og James kunne nærmest spasere ballen i åpent bur. Molde var langt bedre i 2. omgang etter de har i de første 45 minuttene.

- Molde møtte opp til 2. omgang. 1. omgangen var tragisk, sa Christian Gauseth i VGs fotballstudio.

Molde var hardt presset i 1. omgang mot slovenske Celje i den 2. kvalifiseringsrunden til årets mesterliga og var svært heldig som ikke lå under tidlig i kampen.

De kunne ha kommet under allerede etter sju minutter. Banens gigant Mitja Loric var svært hissig gjennom hele 1. omgang, og oppspillet til Luka Kerin burde ha gitt uttelling.

Heldig

Kerin hadde en kjempestor mulighet også etter 23 minutters spill, men ballen ville inn. Det ville den noen minutter senere, men da ble Molde rettet av at det ble korrekt avlåst for offside.

Etter 37 minutters kunne ikke Molde stå imot lenger, og det var fullt fortjent da nevnte Mitja Loric scoret etter nok et fint angrep og flott samspill med Luka Kerin.

Molde nærmet seg da Magnus Wolff Eikrem sende et frispark i tverrliggeren via fingertuppene til Celjes keeper Matjaz Rozman et par minutter før lagene gikk til pause, og Erling Knudtzon misbrukte en kanskje enda større sjanse da han skjøt høyt over fra svært godt hold sekunder før hvilen.

Der burde Molde ga utlignet, men alt i alt ledet Celje fortjent 1-0 til pause. Molde slet med å få tak i banens beste spiller, Mitja Loric, i overgangsfasen. Loric sto bak det meste aller meste av Celjes farligheter.

Best etter pause

Molde avsluttet best i 1. omgang og åpnet også best etter pause. 1-1-målet var likevel av det heldige slaget. Etzaz Hussain fikk slengt i vei et ikke altfor skummelt skudd fra en sju-åtte meters hold, men Celje-målvakt Matjaz Rozman hang ikke med på notene og slapp skuddet slapt forbi seg. På godt norsk kalles slikt en kvalifisert keepertabbe.

Målet kom minuttet etter at Erling Knudtzon ble byttet ut med Ohi Omoijuanfo.

Molde slo finske KuPS 5-0 i 1. kvalifiseringsrunde. Da vant Celje 3-0 over Dundalk fra Skottland.

