Rekdals HamKam seiret endelig – Grorud vant enkelt i Oslo-derby

Marcus Pedersen scoret sitt sjuende mål for sesongen etter 38 minutter, da Kjetil Rekdals HamKam nok en gang tok ledelsen borte mot Sandnes Ulf. Men som vanlig mistet laget ledelsen da Sandnes Ulf utlignet etter en times spill.

Jo Nymo Matland ga klønete fra seg ballen i eget forsvar og Magnus Grødem kunne spille gjennom Kent Håvard Eriksen. Spissen trengte to forsøk, men satt til slutt utligningen og det så ut som at HamKam nok en gang skulle gå av banen uten seier.

Men i sluttminuttene skjedde noe som ikke pleier å skje for HamKam, nemlig et vinnermål på tampen. Kristian Onsrud klinte til på volley fra utenfor 16-meteren og ballen suste inn i mål.

Sandnes Ulf så ut til å nok en gang gjøre livet surt for HamKam like før slutt, men kjempesjansen endte både med bom og offside. Til slutt kunne laget fra Hamar endelig slippe jubelen løs, langt ute på overtiden.

Med 2-1 vant den nyansatte treneren Kjetil Rekdal sin første kamp for klubben på andre forsøk. Sist runde ble det poengdeling mot Grorud.

Grorud knuste KFUM

I Oslo møttes Grorud og KFUM i kampen om å være hovedstadens nest beste lag. Den tittelen kan Grorud ta med seg etter en overbevisende 3-0-seier.

Hjemmelaget gikk opp i ledelsen etter 21 minutter da Magnus Lankhof-Dahlby scoret etter innlegg fra Leo Cornic.

Grorud fikk enda flere gode sjanser til å score, ikke minst på straffespark etter 52 minutter. Oscar Agas forsøk ble reddet av keeper og på returen ble det en om mulig enda større miss da Elias Hagen skjøt utenfor fra veldig kort hold.

Like etter var Aga alene gjennom mot keeper, men KFUMs sisteskanse Alexander Pedersen kom seirende ut av den duellen.

Men i det 74 minutt fikk Grorud endelig uttelling igjen, da Thomas Elsebutangen ble spilt flott gjennom og fikk til slutt pirket ballen i mål. Fabian Næss la på til 3-0 like etterpå.

Grorud står nå med 17 poeng, mens Kåffa står med sine 13.

Tredje uten seier for Tromsø

Etter en forrykende åpning på sesongen med åtte strake seiere fra start, tapte Tromsø sine to forrige kamper før møtet med formlaget Sogndal, men i mandagens oppgjør gikk serielederen opp i 1-0-ledelse på straffespark etter 15 minutters spill.

Straffe ville Sogndal også ha da Alioune Ndour ble løpt over ende, men fikk ikke gehør av dommeren. Det fikk de heller ikke da dommer annullerte en Sogndal-scoring like etter og Tromsø-ledelsen holdt seg til pause.

Med et drøyt kvarter igjen av kampen kunne Tromsø doblet ledelsen, men Sogndals keeper Renze Fej gjorde to feberredninger da han hindret både Eric Kitolano og Fitim Azemi.

Istedenfor tok Sogndal ledelsen etter mål av Markus Brændsrød og Mathias Blårud i løpet av fem minutter da kampen gikk mot slutten.

Men til slutt satt den endelig for Fitim Azemi, etter ti timer og mange brente sjanser uten at spissen hadde scoret. Det sikret 2-2 for Tromsø.

Øvrige resultater: Ranheim - Strømmen 5-1, Raufoss - Ull/Kisa 1-1, Stjørdals/Blink - Åsane 2-2, Øygarden - Jerv 1-0.

