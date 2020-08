Hovland ble nummer 17 etter svak avslutning – Johnson håvet inn 18 millioner kroner etter utklassing

ntbsport

Hovland hadde rykket opp 30 plasser til en delt 4.-plass med fire hull igjen. Så ble det en fryktelig sur dobbeltbogey på hull 15, som gjorde at sjansen til en topp tre-plassering for Hovland forsvant.

En bogey på det nest siste hullet sørget for at nordmannen falt ytterligere plasser. På det siste hullet ble det par.

Dermed ble det pene fem slag under par på søndagens avslutningsrunde, selv om hull 15 og 17 nok kommer til å ødelegge nattesøvnen til 23-åringen de neste dagene.

Totalt endte han 13 slag under par. Det holdt altså til en delt 18.-plass.

Utklassing

Tidligere verdensener Dustin Johnson herjet med konkurrentene og vant på overlegent vis. Han gikk åtte under par søndag og endte totalt på ekstremt imponerende 30 slag under par.

Det skilte hele ni slag fra Johnson til andreplasserte Harris English. Daniel Berger ble nummer tre med 18 slag under par.

For Johnsons del var seieren hans 22. PGA-seier. Søndagens seier betyr rundt 18 millioner kroner inn på konto. I løpet av karrieren har 36-åringen fra South Carolina tjent over 65 millioner dollar, eller 584 millioner kroner.

Åpnet glimrende

Før den svake avslutningen virket det som om Hovland hadde noen magiske evner ute på golfbanen i Norton, Massachusetts.

Oslo-gutten åpnet med par på hull én. Så smalt det på hull to. Han traff hullet på innspillet til green, og trengte dermed bare tre slag for å notere seg for par på par fem-hullet. Det trengte ikke Hovland – han knallet til med en eagle.

Deretter ble det to strake birdies. På hull fem ble det par, mens dagens tredje og fjerde birdie kom på hull seks og sju.

Birdie ble det også blitt på hull ni og hull 13, før dobbeltbogeyen på hull 15 ødela for en topplassering for 23-åringen.

Bogeyen på hull 17 sørget for at Hovland falt ytterligere på resultatlisten.

Klar for neste helg

Helgens turnering er den første av tre sluttspillsturneringer i PGA-touren. Hovland er allerede klar for neste helgs runde i Illinois, men må være topp 30 på PGA-rankingen for å sikre plass i tourmesterskapet om to uker.

Hovland lå før helgen som nummer 28 på rankingen. Helgens og neste helgs resultater vil derfor bli helt avgjørende.

