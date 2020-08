Endelig løsnet det for Lillestrøm – vant 3-0 over Kongsvinger

ntbsport

Med bare én seier på sine åtte siste kamper i 1. divisjon, endte mandagens oppgjør med en etterlengtet trepoenger for Lillestrøm, som effektivt straffet et ineffektivt Kongsvinger før pause.

Lillestrøm kjempet inn scoring ved to anledninger, mens Kongsvinger misset to kjempesjanser etter hverandre like etter at Lillestrøm hadde tatt ledelsen.

Etter hvilen hadde Lillestrøm full kontroll, som også ble synliggjort av 3-0-scoringen til Daniel Gustafsson, som nonchalant vippet ballen over keeper og i mål.

Med 3-0-seieren er Lillestrøm plutselig bare én plass unna playoff med sin 7.-plass. Opp til Ranheim på direkte opprykk er det derimot hele åtte poeng.

– Jeg synes vi så ut som et fotballag. Spillerne hadde totalinnlevelse. Vi klarte å veksle i presset vårt, fikk stort balltempo og varierte bakrom og siderom. Andreomgangen var virkelig solid, sa Geir Bakke til Romerikes Blad etter kampen.

Lillestrøm skal møte Strømmen til lokaloppgjør på Åråsen allerede på torsdag, mens Kongsvinger tar den korte turen til Ullensaker der de skal møte Ull/Kisa samme dag.

Innholdsrike minutter

Det skjedde lite de første 20 minuttene, men så ble det action i begge ender på kort tid.

Først tok Lillestrøm ledelsen da Thomas Lehne Olsen satte inn en retur fra keeper etter et langskudd. Så skulle Kongsvinger få gode muligheter til å utligne, med to gode sjanser på rappen.

Først var Edvard Skagestad ganske alene i boksen og fikk muligheten til å avslutte etter et innlegg på dødball. Midtstopperen fikk verken headet eller skutt ordentlig, og ballen trillet istedenfor via låret hans og inn til keeper.

Like etterpå var Adem Güven lur da han plukket opp en tversoverpasning fra Aleksander Melgalvis, men alene med keeper bommet den vanligvis så treffsikre Güven.

Istedenfor var det nettopp Melgalvis som kunne krangle inn 2-0 like før pause etter klabb og babb på en LSK-dødball.

Uenige

Güven og Melgalvis hadde et litt forskjellig syn på kampen da de snakket med Eurosport i pausen.

– De skaper minimalt. De har en stor sjanse og den kan de takke meg for, men vi har god kontroll synes jeg, sa Melgalvis.

– Jeg burde ha scoret når jeg kommer alene gjennom. Vi er bedre enn dem i banespillet, men de er mer effektive på de mulighetene de får, mente Güven.

LSK kjørte etter pause

Om Kongsvinger hadde banespillet i 1. omgang, så var Lillestrøm det klart førende laget etter pause.

Det gulkledde bortelaget fortsatte med å skape farligheter på dødball i starten av omgangen, men scoringen lot vente på seg til det var spilt 68 minutter.

3-0-målet var av det vakre slaget etter en flott kontring av LSK som endte opp hos Gustafsson. Svensken vendte enkelt av sin oppasser før han lobbet ballen over keeper på halvdistanse.

Da kunne Lillestrøm endelig få litt arbeidsro og sikret inn 3-0-seieren.

(©NTB)