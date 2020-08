Lars Bohinen ferdig i Aalesund

ntbsport

Det skriver klubben på sine nettsider.

– Styret i Aalesunds Fotballklubb har valgt å avslutte samarbeidet med hovedtrener Lars Bohinen. Etter opprykket til Eliteserien i fjor, har klubben i år levert svake resultater over tid. Vi ligger på bunn av tabellen etter halvspilt serie, og ser behov for å gjøre endringer for å videreutvikle AaFK som toppklubb, skriver klubben.

AaFK ligger sist på tabellen med sju poeng etter 15 kamper og en målforskjell på grusomme 21-46.

Lørdag tapte nyopprykkede AaFK 1-3 hjemme mot Haugesund. Etter det nederlaget skrev lokalavisen Sunnmørsposten dette: «Klubbledelsen ikke har noe valg. Bohinens tid i klubben er over».

Det fikk de rett i.

– Et av hovedkriteriene ved ansettelse av Lars Bohinen i 2018 var å videreutvikle klubbens trenings- og prestasjonskultur i A-laget. Vi ønsker å takke Lars for den innsatsen og samarbeidet gjennom over 2,5 år. Vinner av OBOS-ligaen i fjor blir stående igjen som et trofé i klubben. Vi ønsker Lars lykke til videre, skriver klubben videre.

Bohinen tok over AaFK i desember 2017. I hans første sesong ble det 3.-plass i 1. divisjon og kvalikspill til Eliteserien, men tap i den avgjørende «finalen» for Stabæk. Sesongen etter ble det poengrekord og opprykk.

Tidligere i sesongen har Eirik Horneland (Rosenborg) og Lars Arne Nilsen (Brann) mistet trenerjobben.

Bohinen har ikke besvart NTBs henvendelser.

