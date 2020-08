Hovland med storspill - på delt fjerdeplass når fem hull gjenstår

ntbsport

Dermed rykker han foreløpig opp 30 plasser til en delt 4.-plass. Leder Dustin Johnson og de tre andre som ligger best an etter de tre første rundene torsdag, fredag og lørdag har riktignok ikke startet runden ennå.

Hovland åpnet med par søndag, men så smalt det på hull to. Han traff hullet på innspillet til green, og trengte dermed bare tre slag på par 5-hullet. Deretter ble det to strake birdies. På hull fem ble det par, mens dagens tredje og fjerde birdie kom på hull seks og sju.

Birdie ble det også blitt på hull ni og hull 13. Når fem hull gjenstår har han ennå ikke gått over par på noe hull.

Helgens turnering er den første av tre sluttspillsturneringer i PGA-touren. Hovland er allerede klar for neste helgs runde i Illinois, men må være topp 30 på PGA-rankingen for å sikre plass i tourmesterskapet om to uker.

Hovland lå før helgen som nummer 28 på rankingen. Helgens og neste helgs resultater vil derfor bli helt avgjørende.

