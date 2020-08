Coman senket gamleklubben og sikret Champions League-trofeet for Bayern München

ntbsport

De tyske gigantene vant sist det gjeve trofeet i 2013, og de rødkleddes lyst til å ta pokalen hjem igjen oste fra spillerne ute på gressmatta i Lisboa søndag.

Med høyt press og dødelig eksplosivitet klarte Bayern München å senke Paris Saint-Germain med en klassescoring fra franske Kingsley Coman.

Den lynraske vingen snek seg inn på bakre stolpe og stanget inn seiersmålet like før timen var spilt. Det smakte nok ekstra godt for Coman, som scoret mot klubben han var i fra han var åtte år til kontrakten hans gikk ut i 2014.

– Det er en utrolig følelse. Jeg er veldig glad, men også lei meg på Paris’ vegne. Det gjør meg litt vondt i hjertet, men jeg er 100 prosent Bayern-spiller, sier Coman til RMC.

Trofeet var Bayerns sjette på øverste nivå i Europa. Bare Milan (sju) og Real Madrid (13) har vunnet flere.

Tapet fikk frem tårene hos PSG-spillerne, blant dem Neymar. Den franske klubben klarte ikke å vinne Champions League-trofeet i deres første finale.

Forrykende åpning

PSG hadde aldri spilt en Champions League-finale før, og Thomas Tuchels menn skal ha for forsøket etter en jevn og spennende finale, for det var ingen tvil om at det var to vinnerlystne lag som stilte til start for tomme tribuner i Lisboa.

Bayern åpnet kampen med høyt press mot det franske forsvaret, men med stjerner som Neymar og Kylian Mbappé på banen, var det farlig hver gang PSG fikk tak i ballen.

Champions Leagues toppscorer Robert Lewandowski var nære ved å score sitt sekstende mål for turneringen etter halvspilt omgang, men traff innsiden av stolpen og ut.

Vakker scoring

Mbappé burde ha sendt franskmennene i føringen på tampen av den første omgangen, men istedenfor å klinke ballen i nettet, trillet franskmannen ballen rett i hanskene til Neuer.

Etter 59 minutter lå endelig ballen i nettet i det eksplosive oppgjøret. Joshua Kimmich la et strøkent innlegg over PSG-forsvaret til bakerste stolpe. Der sto Coman klar til å heade ballen i mål.

Samme mann gjenskapte nesten målet bare minutter senere, denne gangen med vristen, men en oppofrende Thiago Silva fikk blokkert skuddet.

Dominerende

Franskmennene presset på for scoring, men måtte gå målløse av banen for første gang på 34 kamper. De tyske mesterne ble for sterke.

Med et nytt Champions Legue-trofé i pokalskapet, har Bayern München tangert fjorårets vinner Liverpools antall trofeer i turneringen med seks.

Tyskerne vant Bundesliga og den tyske ligacupen tidligere i år, og tok dermed «The Treble» med seieren søndag kveld.

(©NTB)