Vålerenga knuste LSK og økte ledelsen, RBK avga poeng mot Avaldsnes

Vålerenga, som riktignok har en kamp mer spilt, har nå fire poengs luke ned til Rosenborg, LSK og Sandviken, som lørdag slo Klepp 2-1.

I LSK-hallen tok Vålerenga ledelsen like før halvtimen var spilt. Etter et hjørnespark havnet ballen etterhvert hos en feilvendt Ingibjörg Sigurdardóttir som greide å krangle ballen i nettet. Like før pause doblet Dejana Stefanovic ledelsen, mens Rikke Marie Madsen scoret midtveis i andre omgang. LSK fikk ett trøstemål ved Sophie Romàn Haug på overtid.

I Avaldsnes tok rosenborgkvinnene en tidlig ledelse. Etter kun seks minutter spill fant Julie Blakstad nettmaskene, mens Katrina Gorry utlignet og sikret ett poeng for Avaldsnes i andre omgang.

På Kringsjå tok Lyn imot Røa til ett ekte oslooppgjør. Kampen endte 1–1 etter at Camilla Linberg og Hanna Terry scoret for sine lag. Røa beholder bunnplassen i toppserien, poenget bak Lyn.

Også i Kolbotn var det duket for et bunnoppgjør, denne gang mellom Kolbotn og Arna-Bjørnar. Arna-Bjørnar stakk av med en 3-2-seier.

