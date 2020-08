Tre Stabæk-keepere i karantene – Hjelmseth (40) gjorde comeback

ntbsport

– Derfor måtte Ingrid spille, sier sportslig leder i Stabæk Richard Jansen til VG.

Den tidligere landslagskeeperen spilte en god kamp i comebacket og holdt buret rent da de blåkledde slo Grei 3-0 i 1. divisjon. Melissa Bjånesøy og Zara Jönsson sto for scoringene.

40-åringen måtte entre gressmatten grunnet karantenetrøbbel i keepertroppen til Stabæk. Keeperne ble satt i karantene etter at to av dem var i kontakt med en syk spiller ved Norges Toppidrettsgymnas (NTG). Siden alle keeperne har trent sammen, kan ikke de tre sisteskansene til Stabæk benyttes på ti dager.

NTG-spilleren er ikke bekreftet smittet av koronaviruset.

Med full poengpott på de første sju kampene troner Stabæk øverst på tabellen i 1. divisjon.

Hjelmseth har spilt 220 kamper for Stabæk og 138 kamper for det norske landslaget. Under Fotballfesten i 2019 mottok hun Kniksens hederspris sammen med Viking-trener Bjarne Berntsen. 40-åringen spilte sin siste landskamp i september i fjor.

