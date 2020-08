Sterk åpning ga godkjent runde for Hovland i Massachusetts

ntbsport

Like før klokken 21 norsk tid ligger han på delt 38.-plass i den første sluttspillsturneringen i PGA-touren. Han endte dagen tre slag under par og er -7 etter tre runder.

Hovland startet dagen sterkt. Etter par på første hull ble det tre strake birdies for Oslo-gutten. Etter par på hull fem, ble det ny birdie på sjette hull. Tre nye par sørget for at Hovland var fire slag under par etter halvspilt runde i Massachusetts.

Golfstjerna fikk derimot en tung start på de siste ni hullene med en bogey på hull ti, men rettet det umiddelbart opp med en birdie på hull elleve. Etter par på hull tolv ble det derimot ny bogey på hull 13.

Så ble det tre par, før han avsluttet dagen med bogey og birdie på hull 17 og 18.

Ujevne runder

Mannen fra Ekeberg i Oslo startet dagen på delt 47.-plass etter å ha gått fredagens runde ett slag under par.

I det hele tatt har nordmannen fått en variert start på den første sluttspillsturneringen i PGA-touren. På torsdagens åpningsrunde endte han tre slag under par etter både dobbeltbogey og eagle. Også fredag ble det en dobbeltbogey på Hovland.

Amerikaneren Dustin Johnson leder turneringen. Ved 21-tiden ledet han med to slag på australieren Cameron Davis og landsmannen Harris English tidlig på tredjerunden.

Sluttspill

Helgens turnering er den første av tre sluttspillsturneringer i PGA-touren. Turneringen skiller seg ut fra de andre på PGA-touren ved at det er PGA-rankingen som helt og holdent bestemmer hvem som får spille.

De 125 beste på den rankingen fikk spille helgens turnering, mens topp 70 får spille neste helg i Illinois.

Tour-mesterskapet om to helger er derimot eksklusivt for de 30 beste spillerne på PGA-touren. Hovland lå før helgen som nummer 28 på rankingen. Helgens og neste helgs resultater vil derfor bli helt avgjørende.

