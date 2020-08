Ny smell for tabelljumbo AaFK

ntbsport

Kampen startet positivt for hjemmelaget, som tok føringen ved pannebrasken til Hólmbert Aron Fridjónsson etter 12 minutter.

Men Ibrahima Wadji og Niklas Sandberg ødela moroa for hjemmesupportene med to scoringer før pause.

Sistnevnte fyrte av et lekkert skudd like før timen spilt og gjorde oppgaven nærmest umulig for AaFK. Kampen endte med 3-1-seier til Haugesund.

Dermed fortsetter den skuffende sesongen for Aalesund og Bohinen, som forblir på bunnen av tabellen med kun sju poeng på 15 kamper.

Neste kamp for Aalesund er bunnkampen mot Start neste søndag. Haugesund spiller hjemme mot Vålerenga dagen før.

Ødela festen

Et vinnerlystent AaFK åpnet sterkt hjemme mot Haugesund. Etter bare 12 minutter spilt snek Shaquill Sno seg lekkert inn mot feltet og la en strøken ball inn til Fridjónsson, som nikket inn 1-0.

Haugesund lot seg ikke knekke av en lei åpning på kampen og utlignet snaue kvarteret senere. Mikkel Desler fant Ibrahima Wadji foran mål, som banket inn utligningen.

Like etter halvtimen spilt gikk Kristoffer Velde i bakken etter en duell med Jonas Grønner. Tom Harald Hagen pekte på straffmerket, og Sandberg gjorde alt riktig fra elleve meter.

For sterke

Haugesund så piggest ut etter pause og fikk belønning med en perle fra Sandberg etter 57 minutter. 25-åringen plasserte ballen vakkert forbi Andreas Lie fra seksten meter.

Haugesund fortsatte det høye presset utover i omgangen og var mye nærmere sin fjerde scoring enn Aalesund sin andre.

Med tre mål i eget nett har Aalesund sluppet inn 46 mål allerede denne sesongen. For å unngå nedrykk til OBOS-ligaen trenger Bohinen å tette igjen bakover.

AaFK forblir på bunnen av tabellen, mens Haugesund klatrer opp til en tiendeplass med 18 poeng.

