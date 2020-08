Mesterligahåpet lever for Hegerberg – hennes Lyon slo ut Bayern München

ntbsport

Lyons herrer klarte ikke å slå ut Bayern München, men lagvenninnene til Ada Hegerberg hos den regjerende Champions League-mesteren gjorde jobben mot tyskernes kvinnelag.

Det betyr at det fortsatt er håp for Hegerberg å kunne spille og vinne mesterligaen for femte gang på rad.

Hegerberg reiste med laget til Spania, der kvartfinalene og semifinalene i mesterligaen spilles, men var ikke med i kamptroppen til kvartfinalen.

Den tidligere gullballen-vinneren håper å bli friskmeldt igjen før finalen spilles i Wien 30. august. Hun har vært ute med en alvorlig kneskade siden januar.

I kvartfinalen sørget Nikita Parris og Amel Majri for avansement, med hver sin scoring. Parris klarte å nikke ballen i mål foran en utrustende keeper og ble liggende på bakken etter et sammenstøt med målvakten.

Den engelske spissen kom seg likevel på beina igjen og fikk orkesterplass da Mejri skrudde inn et frispark etter 59 minutter. Frisparkmål ble det også for Bayern da et innlegg gikk rett i nettet, men Lyon holdt ut og vant 2-1.

I lørdagens andre kvartfinale vant Karina Søviks PSG over Arsenal. Søvik ble sittende på benken hele kampen, men lagets danske innbytter Signe Bruun avgjorde kampen til 2-1 i det 77. minutt etter tre minutter på banen.

