Debutantmål da Kristiansund kom tilbake på vinnersporet: – Det gikk jo greit

Fem minutter etter pause fikk storscorer Amahl Pellegrino muligheten fra straffemerket. Dermed var ti avgjørende minutter i gang for Kristiansund. Seks minutter etter Pellegrinos straffescoring scoret Liridon Kalludra før Pellegrino satte sin andre for dagen tre minutter senere.

Jørgen Strand Larsen fikk inn en sen redusering før Oskar Siira Sivertsen kunne fastsette sluttresultatet til 4-1 i sin eliteseriedebut. Fra seksten meter smalt han ballen i lengste hjørne. Dermed scoret 16-åringen etter kun seks minutter på banen.

– Jeg er jo ikke normalt en sånn nervøs type, men i dag var det skikkelig ille. Ja, jeg var veldig nervøs, sier Sivertsen til lokalavisa Tidens Krav.

– Jeg hadde veldig fokus på at jeg skulle ut å gjøre en god jobb. Og det gikk jo greit, sier en svært lykkelig målscorer.

Tomålsscorer Pellegrino var imponert over unggutten.

– Fantastisk. Han er ekstremt god for alderen sin. Han har beina godt plantet på jorda, og trener masse på egen hånd. Det er en som virkelig har lyst til å oppnå noe i fotballen, så dette unner jeg ham virkelig, sier han til Tidens Krav.

– Vårløsning

Kristiansund kom til dagens kamp med en god periode i ryggen. De tapte riktignok 2-1 mot tredjeplasserte Odd forrige runde, men sto før det med tre strake seiere. Dermed har de dobbelt så mange seiere de fire siste kampene som de fikk de ti første.

– Det svinger i første, men jeg synes vi stort sett er det beste laget. Det er herlig når det første målet kommer. Når vi får den første scoringen kommer vårløsningen, sa trener Christian Michelsen til Eurosport etter kampen.

– Vi ble enige om å gjøre ting enklere og tørre mer framover. Da føler jeg det løsner mer, sa dobbeltscorer Pellegrino.

– Forjævlig dårlig

De satt dermed Sarpsborg virkelig på plass etter at østfoldingene slo Molde 2-1 forrige runde. Til tross for to seiere de siste fire kampene ligger de kun tre poeng foran Mjøndalen på kvalifiseringsplass.

– Den første er det deler der vi er bra. Det var et fundament før andre omgang. Men da føles det som at de ikke engang trenger å skape sjanser, sa Sarpsborg-trener Mikael Stahre.

– Det er forjævlig dårlig.

Sarpsborg 08 får nok en tøff kamp neste runde. Neste søndag står nemlig Bodø/Glimt på motsatt banehalvdel. Samme dag skal Kristiansund spille mot Sandefjord.

