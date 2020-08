Ber Spesialenheten vurdere Northug-lekkasjer

ntbsport

Dette melder VG og henviser til hjemmesiden til Øst politidistrikt.

Northug ble nylig stoppet for å ha kjørt for fort med bil, og han er mistenkt for å ha vært ruspåvirket under kjøringen. Hjemme hos den tidligere langrennsstjernen ble det samme dag også gjort et mindre funn av narkotika.

Flere medier har omtalt taushetsbelagte opplysninger rundt saken.

– Vi ser alvorlig på at opplysninger fra etterforskningen er lekket til pressen, og har derfor valgt å oversende saken til Spesialenheten for nærmere undersøkelser. Tillit til at politiet håndterer opplysninger vi får på en god måte er helt avgjørende for å løse vårt samfunnsoppdrag, sier politimester Ida Melbo Øystese.

– Det er svært viktig at informasjon vi ønsker å ta opp i avhør med siktede eller vitner ikke er gjort kjent for allmennheten på forhånd, sier Øystese.

Lørdag sa politiadvokaten at Northug i første omgang var siktet for fartsovertredelse, men på spørsmål om siktelsen fra NTB mandag bekrefter Bergsholm at siktelsen nå inneholder tre lovbrudd.

Den tidligere langrennsstjernen ble stoppet i en fartskontroll i 110-sonen på E6. Farten ble målt til 168 kilometer i timen, og førerkortet til den tidligere langrennsstjernen ble beslaglagt på stedet.

