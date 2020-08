ØIF Arendal og Haslum dropper europaligaen på grunn av pandemien

ntbsport

Det melder ØIF Arendal i en pressemelding torsdag kveld. Det europeiske håndballforbundet (EHF) har fått formell beskjed og har også meldt om beslutningen.

Kristianstad fra Sverige og Azoty-Pulawy fra Polen, som skulle møte henholdsvis ØIF Arendal og Haslum i 1. kvalifiseringsrunde 29./30. august og 5./6. september, er tildelt walkover til neste runde.

– Håndball er viktig, men ikke like viktig som liv og helse. Vi har mange spennende kamper å se fram til i serien og gleder oss stort til å begeistre vårt norske publikum på best mulig vis gjennom den, sier Tom-Eirik Skarpsno og Bjørn-Gunnar Bruun Hansen i en felles uttalelse. De er daglig leder i henholdsvis Haslum og ØIF Arendal.

Smittevernhensyn, risikoen for klubbenes økonomi og de strenge norske reglene for utenlandsreiser under pandemien legges til grunn for beslutningen.

– Vi ønsker ikke å utsette våre spillere, deres familier, vårt publikum eller noen andre for en unødvendig risiko for spredning og smitte av koronaviruset.

Samfunnsansvar

Klubblederne sier at valget satt langt inne, men at det handler om å ta et samfunnsansvar.

– Vi skal være forbilder for barn og unge håndballspillere. Hvis de ser at vi reiser ut av landet, kan vi havne i en situasjon der de tenker at alt er i orden nå. Det er det ikke. Dette er en felles dugnad i hele Norge og verden for øvrig. Derfor har vi besluttet å trekke oss fra Europa denne sesongen, etter god dialog med NHF (håndballforbundet), NTH (serieforeningen), motstandere og EHF, sier de.

De mener at myndighetenes tiltak har gjort gjennomføring av europaligadeltakelse nesten umulig.

– Det har vi all mulig respekt for, og når statsministeren står på en pressekonferanse og anmoder det norske folk om å holde seg i Norge så gjør vi det.

Ikke gjennomførbart

Det pekes på at for gjennomføring av hjemmekamp i kvalifiseringen måtte motstanderen ha kommet til Norge ti døgn i forkant av kampen. Laget måtte ha et hotell helt til eget bruk og isolert fra omverden. I tillegg måtte alle i reisefølget gjennom to koronatester som koster 2000 kroner per stykk. Kostnaden måtte dekkes av arrangørklubben.

– Økonomisk var ikke dette forsvarlig for verken Haslum eller ØIF Arendal, og vi så ingen annen utvei enn å trekke oss, sier Skarpsno og Hansen i pressemeldingen.

(©NTB)