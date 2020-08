Vukicevic satte norsk rekord i Ungarn

ntbsport

Det var medvind godt innenfor det tillatte (0,9 m/s) da Vukicevic løp inn til 3.-plass i B-heatet i kontinentaltourstevnet i Szekesfehervar.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg kan nesten ikke skjønne det, så jeg er bare så utrolig glad nå. Jeg er så takknemlig for all hjelpen jeg har fått fra mine støttespillere, det har vært helt fantastisk, sier Vukicevic på sin Instagram-profil, ifølge Norges Friidrettsforbunds nettsted.

Han senket sin egen fire år gamle rekord med ett hundredels sekund. Han var 11 hundredeler bak heatvinner Jason Joseph. A-heatet ble vunnet av Orlando Ortega på 13,21.

–Jeg tror ikke det har gått opp for meg at jeg har satt norsk rekord. Dette er virkelig en stor dag for meg, skrev Vukicevic.

Eivind Henriksen ble nummer fem i slegge i samme stevne med 73,50 i sitt beste kast. Wojciech Nowicki vant med 78,07.

For øvrig vant sprintstjernen Noah Lyles både 100 og 200 meter i stevnet med 1+,+5 og 20,13.

