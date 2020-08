Uefa oppfordrer medlemsforbundene til å be nasjonale myndigheter om karantenefritak

ntbsport

Det opplyser Det europeiske fotballforbundet etter en videokonferanse onsdag for alle de 55 medlemsforbundene. Alle 55 skal spille nasjonsligakamper i perioden 3. til 8. september, rett før de fleste store ligaene starter sin nye sesong.

– Spillere i utenlandske klubber kan bli ilagt karantene når de vender hjem til sine egne land. Forbundene ble på møtet oppmuntret til å ta kontakt med nasjonale myndigheter og be om fritak fra karantenekrav for spillere og medlemmer av støtteapparatet, heter det i en uttalelse fra Uefa.

– Spillerne vil alle bli testet regelmessig som ledd i Uefas omfattende smittevernprotokoll, og dette bør innebære at karantenefritak ikke utgjør en risiko for samfunnet.

Uefa er det eneste kontinentale fotballforbundet som ikke har avlyst landslagsvirksomheten i september.

Problemer

Kamper kan bli flyttet til nøytral bane i tredjeland dersom «forholdene i vertslandet kan sette avviklingen av kampen i fare», opplyser Uefa.

Norge skal møte Østerrike hjemme 4. september og Nord-Irland borte tre dager senere.

Det har vært problemer med oppstarten av kvalifiseringsrundene til europacupturneringene. Kosovos mesterlag Drita ble dømt til taper i en mesterligakvalifiseringskamp mot Linfield fordi spillerne ble satt i karantene etter positive virustester.

Smittetilfeller hos Prishtina (Kosovo) og Slovan Bratislava (Slovakia) har også ført til utsatte kamper. På grunn av den strenge tidsplanen fører det til tap for laget med smittetilfeller.

Publikumspilot

Uefa opplyste at man håper å bruke supercupkampen i Budapest 24. september som et pilotprosjekt for å åpne for et visst antall tilskuere igjen på internasjonale kamper. Kampen skal spilles mellom lagene som vinner mesterligaen og europaligaen.

Det betyr at det blir tomme tribuner i alle kampene i september, noe forbundene ble orientert om på onsdagens møte. Det er ikke endelig vedtatt, men vil trolig gjøres av Uefa-styret en av de nærmeste dagene.

Norge skal etter planen spille semifinale i nasjonsligaomspillet om EM-plass mot Serbia på Ullevaal 8. oktober, fulgt av nasjonsligakamper mot Romania 11. og Nord-Irland 14. oktober samme sted. Det er altså en åpning for at det kan bli tilskuere på de kampene.

