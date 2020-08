Therese Johaug & co. må gjennom strengt testregime

ntbsport

Det internasjonale skiforbundet (FIS) la torsdag fram sin plan for utøvere, trenere, ledere og arrangører for at FIS' konkurranser skal kunne gjennomføres til vinteren.

En negativ koronatest avgitt de siste 3-4 dagene er obligatorisk for alle som vil ha adgang til en FIS-konkurranse, og man må også fylle ut et spørreskjema som skal fange opp ulike symptomer og eventuell nærkontakt med smittede.

Skjemaet skal så lagres på FIS' nettsted for lett å kunne oppdateres.

Testing av utøvere, støtteapparat og andre akkrediterte skal gjentas hver tredje til fjerde dag.

Sporingsapp

Arrangøren av hver konkurranse skal laste ned den nasjonale eller lokale smittesporingsappen på hver enkelt akkreditert persons mobiltelefon og aktivere den.

Skulle en utøver teste positivt i forbindelse med en konkurranse, vil vedkommende umiddelbart bli satt i karantene, og alle som har vært i kontakt med utøveren de siste 72 timene vil også bli satt i isolasjon inntil man kan avgi en negativ test.

En positiv test vil også påføre utøveren startnekt i et visst antall dager.

Personer som ankommer et arrangørsted uten en fersk negativ virustest vil bli nektet adgang og må gjennomføre en test og vente på resultat før akkreditering kan utstedes og adgang gis.

Kostnadene for testene bæres av den enkelte person eller laget/organisasjonen de tilhører.

Tester for antistoffer

Ved de uanmeldte dopingtestene som gjøres utenfor konkurransene skal det også samles inn blodprøver for å teste om utøverne har antistoffer for koronaviruset og derfor er immune i en periode. Dette er innført fra og med august. Prøvesvarene skal vises i en immunitetspass, og utøvere som har antistoffer i kroppen slipper under en periode å gjennomgå ytterligere smittetesting.

Testingen av antistoffer skal gjøres hver åttende uke og pågå under hele sesongen.

FIS oppfordrer samtidig alle interessenter til å overholde reglene og forberede en smidig gjennomføring når konkurransesesongen starter, blant annet gjennom samarbeid med de respektive helsemyndighetene.

Langrennsfolket innleder sin verdenscupsesong i finske Ruka siste helgen i november.

