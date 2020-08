Gnabry-dobbel da Bayern München red av god Lyon-start og ordnet drømmefinale

ntbsport

Bayern avslørte igjen defensive svakheter, men ble ikke straffet. Da tok det ikke lang tid før lagets enorme angrepsstyrke gjorde utslaget. Gnabry blåste ballen i krysset i det 18. minutt og drepte på mange måter kampen da han satte inn en keeperretur et kvarter senere.

Robert Lewandowski fastsatte resultatet til 3-0 da han i det 88. minutt nikket inn sitt 55. mål for sesongen på frispark fra Joshua Kimmich. Han har 15 CL-mål denne sesongen, tangering av turneringsrekorden til Cristiano Ronaldo.

Bayern herjet ikke som i 8-2-nedsablingen av Barcelona i kvartfinalen, men tre mål holdt i massevis. Dermed skal den tyske dobbeltmesteren møte den franske trippelmesteren PSG i søndagens finale. Det er faktisk første gang siden 1998 at mesterligafinalen er mellom to seriemestere.

PSG jager sin aller første tittel i den gjeveste europacupen, Bayern sin sjette.

– Lyon ga oss problemer i starten. Vi vet at vi må forsvare oss bedre. Vi hadde sagt at vi ikke kunne gi bort ballen, men vi gjorde det, sa Bayern-trener Hansi Flick til Sky.

Kjempesjanser

Igjen sto Bayern veldig høyt fra start og avga masse bakrom. Lyons kampplan var å utnytte det, og det holdt på å betale seg tidlig. Etter tre minutter leverte Thiago Alcântara en fæl feilpasning rett til Maxence Caqueret, som slo direkte i bakrom. Memphis Depay hadde startet perfekt og var alene gjennom. Manuel Neuer rykket smart ut og førte ham ut mot siden, og da Depay skjøt i ubalanse var vinkelen spiss nok til at ballen havnet i nettveggen.

Flere giftige Lyon-kontringer fulgte, og Bayern levde veldig farlig. Maxwel Cornet lurte Leon Goretzka, stormet inn i feltet og prøvde å finne Karl Toko Ekambi på blank goal, men Jérôme Boateng skled inn og blokkerte i siste sekund.

I det 17. minutt kjørte Ekambi slalåm i Bayern-feltet retter å ha raidet fra høyre, lurte bort Alphonso Davies og skjøt i stolpen fra kort hold. Han tok seg til hodet, og med god grunn.

Knockout

Mindre enn ett minutt senere lå ballen nemlig i Lyon-målet. Joshua Kimmich spilte fram Gnabry fra midtstreken. Fra høyre sidelinje skar venstrekanten innover på banen og fikk løpe ganske uforstyrret inntil han ladet venstreslegga rett utenfor 16-meterstreken og sendte et prosjektil i krysset.

Den smellen rystet Lyon, og siden handlet det meste om Bayern. I det 33. minutt spilte Gnabry igjen hovedrollen da ledelsen ble doblet. Han førte opp et angrep og spilte fram Ivan Perisic på venstresiden. Lewandowski fikk bare halvtreff inne i målgården, og keeper Anthony Lopes greide å holde avslutningen ute, men Gnabry bredsidet enkelt inn returen.

Lyon hadde et par kjempesjanser til å skape ny spenning i 2. omgang, men greide ikke å overliste Neuer. Marcelo nikket for dårlig på et hjørnespark i 55. minutt, mens Neuer vartet opp med en fenomenal redning da Ekambi ble spilt fri av Houssem Aouar fire minutter senere.

Punktum

Philippe Coutinho, som hadde to mål og en assist på kvarteret han spilte mot Barcelona, kom inn fra benken og fikk ballen i mål, men det ble annullert for offside. I stedet fastsatte Lewandowski resultatet.

Lyon slo ut Juventus og Manchester City i de to forrige rundene, men må etter onsdagens tap se i øynene at det ikke blir europacupspill i høst. Etter 7.-plass i hjemlig serie måtte laget vinne CL-finalen for å få være med på moroa i neste sesong.

Bayern München er det første lag som har vunnet sine 10 første kamper i en CL-sesong. Søndag kan laget til Hansi Flick fullføre en perfekt mesterligasesong.

Det vil PSG gjøre alt for å hindre i sin jakt på pokalen klubbens søkkrike eiere har brukt milliardbeløp på å få sjansen til å løfte. Og om noe lag har spillere som kan straffe alt bakrommet Bayern avgir så er det den franske mesterklubben.

