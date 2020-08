Barcelona-presidenten: Koeman blir vår trener, Messi blir

ntbsport

Koeman har vært lansert som den store favoritten til å overta etter at Quique Setién fikk sparken mandag. Tidligere tirsdag ble det klart at også sportsdirektør Eric Abidal er ferdig i klubben.

Barcelona er i krise etter det ydmykende 2-8-tapet for Bayern München i mesterligaens kvartfinale, og det har vært spekulasjoner omkring Messis framtid i klubben. Den 33-årige argentineren er klubbens største stjerne.

– Om intet endres kommer Koeman til å bli Barcelonas neste trener, sa Bartomeu i et intervju med Barca TV. Han forklarte at man har kommet langt i forhandlingene, men at man ennå ikke har en signert avtale.

– Uten tvil kommer Messi til å fortsette hos oss. Han kommer til å være del av Koemans prosjekt.

Som spiller var Koeman avgjørende da Barcelona for første gang vant den gjeveste europacupen. Han scoret vinnermålet i ekstraomgangene av finalen i 1992.

57-åringen har vært Nederlands landslagssjef siden 2018 og hadde kontrakt til og med VM-sluttspillet i 2022.

(©NTB)