Svensk NHL-keeper nikket pucken i eget mål

Toppseedede Vegas Golden Knights vant sine seks første kamper etter viruspausen og ville vært videre med seier søndag, men Chicago Blackhawks vant 3-1 og tvang fram en femte kamp.

Lehner prøvde å klarere med hjelmen da Matthew Highmore lempet pucken inn fra hjørnet bak kortlinja, men traff feil, og pucken gikk rett i mål til 2-0-ledelse. Det ble vinnermålet.

– Jeg er ikke særlig fornøyd med det, men av og til gjør man feil, sa Lehner ifølge Aftonbladet etter sitt første tap som Vegas-keeper. Han reddet 22 skudd i kampen.

Robin Crawford reddet 48 skudd for Blackhawks. Han mistet hele oppkjøringen etter å ha blitt koronasmittet, men har spilt alle lagets åtte sluttspillkamper.

Vegas-tapet gjør at intet lag har kvittert ut kvartfinalebillett ennå. New York Islanders skaffet seg matchball ved å slå Washington Capitals 2-1 og gå opp i 3-0-ledelse i best av sju kamper.

