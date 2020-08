Magnus Carlsen knuste Nakamura med solid åpningsspill

ntbsport

Carlsen innledet den fjerde finalekampen med det som kan kalles en skuffende remis mot Hikaru Nakamura. Med hvite brikker så Carlsen ut til å ha kontroll på partiet, men Nakamura forsvarte seg godt og berget remis i det som etterhvert ble et svært spennende parti. Dermed sto det 0,5-0,5, noe amerikaneren kunne se seg mest fornøyd med.

Etter søndagens Carlsen-tap ledet Nakamura 2-1 i kamper, i finalen som spilles best av sju kamper. Om ikke nordmannen hadde kniven på strupen før mandagens oppgjør, var det viktig at ikke Carlsen ikke lot amerikaneren dra fra i sammendraget.

Overraskende åpning

Dermed var det oppløftende for Carlsen at det andre partiet ble en udramatisk affære, som nok en gang endte med poengdeling. Verdensmesteren leverte en overraskende vri på sin åpning, noe Nakamura ikke hadde noe godt svar på. Dermed ble det ganske tidlig klart at det luktet remis, og etter to partier sto det 1-1.

Med hvite brikker overrasket nordmannen med italiensk åpning i det tredje partiet i hurtigsjakk. Ifølge sjakkcomputeren ledet Carlsen med en bonde etter 20 trekk. Kun åtte trekk senere hadde han fire bønder i overtak, etter et tabbetrekk fra Nakamura.

Selv om Carlsen sto klart best i den kompliserte stillingen gjensto det å finne trekkene som begravde kampen. De trekkene var funnet etter det 36. trekket og dermed ledet nordmannen 2-1 og var kun én remis unna å utligne Nakamuras ledelse i sammendraget.

Ny sterk åpning

Med det som utgangspunkt tok ikke den norske verdensmesteren noen unødvendige sjanser i det fjerde partiet. Men igjen serverte Carlsen amerikaneren en skikkelig nøtt med sine åpningstrekk.

Amerikaneren måtte ta seg god tid til å tenke, og med det fikk nordmannen også en fordel på klokka tidlig i partiet.

– Det er veldig, veldig bra spill hittil av Magnus. Det er faktisk så bra spill at jeg mistenker Magnus for å fortsatt være i åpningsforberedelsene. Han har fullstendig knust åpningen til Nakamura, sa en entusiastisk TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer i studio etter at det 13. trekket var gjort.

Tvang fram remis

Nakamura slet med å sette nordmannen under press, og etter 25. trekk var det nordmannen som sto best på brettet. Sjakkcomputeren mente Carlsen ledet med halvannen bonde. Etterhvert innså Nakamura at slaget var tapt og at det hadde vært en tung dag på jobben.

Carlsen tvang fram en remis og sikret seg poenget han trengte for å vinne mandagens finaleduell. Dermed står det 2-2 sammenlagt etter fire finaledager.

I motsetning til semifinalene i turneringen, som ble avgjort med best av fem oppgjør, spilles finaleserien i best av sju kamper. Førstemann som vinner fire kamper i finalen stikker av med totalseieren og seierspremien på 2,7 millioner kroner.

Den neste finalekampen spilles tirsdag.

