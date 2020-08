ntbsport

Istanbul-klubben offentliggjorde mandag signeringen på Twitter. Det var VG som først meldte om overgangen.

Den norske backen har de siste seks sesongene spilt for Olympiacos, men har stått uten kontrakt etter at klubben avsluttet sesongen for halvannen uke siden. I Galatasaray blir Elabdellaoui lagkamerat med landslagskollega Martin Linnes.

Elabdellaoui har tidligere spilt for Strømsgodset, Feyenoord, Eintracht Braunschweig og Hull.

