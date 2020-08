Sulten Ingebrigtsen etter å ha satt europarekord: – Jeg kan løpe fortere

ntbsport

– Ja, det var litt av en tid. Jeg tok virkelig et jafs på persen min. Jeg er sykt fornøyd, sier Ingebrigtsen i et intervju med TV 2.

Det var fredag kveld Sandnes-gutten satte europarekorden på 1500 meter da han løp under 3.30 for første gang i karrieren.

Han har allerede begynt å tenke på hvordan han kan forbedre tiden. På spørsmål om når han tar verdensrekorden svarer han følgende:

– Jeg har brukt noen år på å komme ned til 3.28. Og det er et enormt jafs jeg tar i dag. Det begynner å bli tynt i rekkene med folk som har løpt under 3.30. Og det å ta et sånt jafs som jeg gjorde i dag fra 3.30 er et ganske langt steg. Og steget er enda lengre fra 3.28 til 3.26, sier Ingebrigtsen, og legger til:

– Men jeg kan løpe fortere enn dette, sier 19-åringen.

