Rosenborg satte «publikumsrekord» i uavgjortkampen mot Vålerenga

Spenningen var stor da 2.- og 3.-plassen i Toppserien møttes til dyst på Koteng Arena. Begge lag presset på for seier, men ballen fant aldri nettmaskene.

0-0-resultatet var likevel nok til at Steinar Leins lag kunne fortsette sin ubeseirede rekke i serien, og til at Vålerenga inntok førsteplassen.

Trønderne kunne også slippe jubelen løs etter å ha knust LSK kvinners rekord over antall solgte «sofabilletter».

Medieansvarlig i klubben Torgrim Olsen sier til NTB at det like før kampstart var 3637 RBK-supportere som hadde løst en såkalt «sofabillett» til kampen, som innebærer at man betaler for en billett, men ser kampen hjemmefra. Dermed knuste de hvitkledde LSKs 2001 solgte billetter.

Bare nesten

Vålerenga åpnet godt og la press på de hjemmelaget. Synne Jensen fikk en god mulighet for bortelaget 18 minutter inn i kampen fra et hjørnespark, men Rugile Maria Rulyte var raskt nede og fikk avverget skuddet.

Etter halvtimen spilt fikk Rosenborg sin første store mulighet. Julie Blakstad spilte ballen lavt inn mot Marit Clausen, som ikke traff godt nok. Ballen gikk via en blåkledd og ut.

Blakstad fikk en kjempesjanse ti minutter ut i 2. omgang. Elin Sørum sendte av gårde en strålende ball mot 18-åringen, som fyrte av mot Vålerenga-målet, men Jalen Tompkins fikk akkurat en hånd på ballen.

Det ble med uavgjort i gigantoppgjøret. Begge lag presset på for seier, men måtte nøye seg med å dele poengene. Dermed gikk Vålerenga forbi LSK, som lørdag tapte for Avaldsnes, og inntok tabelltoppen med en kamp mer spilt, mens Rosenborg forblir på tredje, to poeng bak VIF og ett bak LSK.

Sandviken slo Kolbotn

Tidligere søndag gjorde Sandviken kort prosess med Kolbotn og vant 3-1 på bortebane. Bergenslaget tok føringen ved Kennya Cordner, som rundet Siri Ervik og satte ballen i mål etter 18 minutter.

Samme spiller doblet ledelsen åtte minutter senere. 31-åringen plukket opp sin egen retur og banket ballen i nettmaskene. Like etter halvtimen spilt økte Vilde Hasund til 3-0, før hjemmelagets Sara Lindbak Hørte reduserte minutter senere.

Sandviken ligger dermed på 4.-plass i Toppserien fire poeng bak lederlaget.

