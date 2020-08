Oliver Solberg vant EM-runden i Latvia etter motordrama

ntbsport

Søndag fortsatte det 18-årige stortalentet lørdagens imponerende kjøring under dag to av Rally Liepaja i Latvia. Han holdt hodet kaldt da han ble rammet av motorproblemer på den åttende fartsprøven og tok vare på sin klare ledelse.

Solberg avsluttet første dag med 10 sekunders forsprang på fabrikkjører Mads Østberg. Til slutt var han 20,1 sekunder foran Østberg. De to var i en klasse for seg selv.

Det kunne endt annerledes for Solberg, som fikk problemer på den åttende prøven.

– Motoren gikk på bare tre sylindre i første halvdel av den prøven, men plutselig tente den på alle fire igjen. Da måtte jeg ta i ekstra for å begrense tapet mest mulig. Jeg var veldig nervøs da det skjedde, men heldigvis gikk det bra til slutt, sa Oliver Solberg i en pressemelding.

Han tapte bare fem sekunder på prøven og ledet dermed fortsatt med 17.

– De siste prøvene handlet om å kontrollere ledelsen. Jeg er utrolig glad for at vi greide å forsvare fjorårsseieren, sa han etter å ha vunnet seks av ti fartsprøver, inkludert løpets to siste.

– Jeg er helt utslitt. Dekkene var også helt utslitt, så jeg var litt nervøs. Ikke bare litt, forresten, sa pappa og tidligere verdensmester Petter Solberg til VG.

Nå venter VM-runden i Estland 4.-6. september, før en ny EM-runde på Azorene to uker senere. Oliver Solberg sier at han ikke har bestemt om han vil delta på Azorene.

– Han må jo stille opp der nå. Blant annet kjemper han om mer enn en million i premie til beste junior i mesterskapet, sa Petter Solberg til VG.

Aleksej Lukjanuk, som ble europamester i 2018, ble treer i Rally Liepaja. Russeren er Solbergs nærmeste rival i EM-sammendraget.

