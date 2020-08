Børven benket mot Aalesund – erstatteren snudde kampen for Rosenborg

ntbsport

Børven dro fra Odd til Rosenborg som Eliteseriens toppscorer med seks mål etter fire kamper, men sto bare med to mål på ni matcher i RBK-trøya før søndagens kamp, etter overgangen til trønderne.

Dermed fikk Islamovic sjansen fra start hjemme mot Aalesund, som også tok ledelsen i kampen. Men på tre minutter snudde Islamovic fra nederlag til ledelse med to mål, før Kristoffer Zachariassen la på til 3-1 på tampen av 1. omgang.

Hólmbert Fridjónsson tente håpet for Aalesund etter hvilen med sitt annet mål for dagen, og Sigurd Haugen var nær ved å utligne, men Rosenborg sikret til slutt 3-2-seier etter en svak 2. omgang.

Børven kom inn for Islamovic etter 78 minutter, men fikk ikke satt noe preg på kampen. Etter kampen fikk Islamovic spørsmål av Eurosport om han føler han bør starte neste kamp også.

– Det er opp til Trond (Henriksen), det er ikke jeg som bestemmer. Jeg vil alltid spille og vil forsøke å gjøre mitt beste i treninger og matcher, svarte Islamovic.

Misfornøyde trenere

Den midlertidige RBK-treneren Henriksen må ha vært fornøyd med den svensk-montenegrinske spissen, men var ikke fornøyd med hva spillerne viste i 2. omgang.

– Når du har en sånn 1. omgang som vi har og leder 3-1 og vi kan gå ut og kose oss, egentlig, så blir vi i stedet feige og passive og spiller oss nesten bare tilbake. Det er ikke bra, sa Henriksen.

Likevel gjør seieren at Rosenborg går opp på 4.-plass med 24 poeng, ett mer enn Vålerenga som avslutter runden mot Start mandag. Aalesund ligger helt på bunnen av tabellen med sju poeng, to poeng bak nettopp Start.

Lars Bohinen var selvsagt heller ikke fornøyd med 0 poeng, selv om laget kjempet for poeng til siste slutt.

– Det er et kvarter som ødelegger alt for oss, hvor vi faller sammen, og litt sånn har varemerket vårt etter hvert blitt. Når vi får et mål imot så smeller det inn ett til og så faller vi litt sammen, sa Bohinen om kampen som åpnet godt for tangotrøyene.

Utlignet på straffespark

Aalesund tok ledelsen på sitt første angrep i kampen etter 16 minutter. En flott pasning i bakrom til Niklas Castro ble sendt inn foran mål til Fridjónsson, og den lange islendingen avsluttet kontant i nettet.

Målet ga Aalesund ny giv og en oppildnet Gudmund Kongshavn i Aalesund-buret prøvde så godt han kunne å mane fram sine lagkamerater.

I stedet var Aalesund-keeperen kanskje overtent, for etter en drøy halvtime av kampen feiet han ned Zachariassen på kanten av 16-meteren, og dommeren dømte straffespark.

– Jeg sa til dommer at jeg var på ball først, og han sa at det så han også at jeg var. Det er sikkert overdreven kraft og at jeg utsetter motstander for fare, men jeg agerer på at jeg når fotballen først og får den unna farlig område, sa Kongshavn om situasjonen i pausen.

Det resulterte i Rosenborgs første straffespark for sesongen. Det fikk Islamovic æren av å ta, i fraværet av Børven, og fra straffemerket var den svensk-montenegrinske spissen sikker. Han ventet ut Kongshavn, som ble sendt feil vei, og 1-1 var et faktum.

Råsterk

Tre minutter senere skulle Islamovic sende RBK i ledelsen. En presis corner fra Vegar Hedenstad endte på bakre stolpe der tankspissen lekkert stanget inn 2-1. I duell med flere spillere i oransje drakt var spissen sterk da han hoppet bakover og likevel fikk nok kraft i headingen til å score.

Med den kvikke snuoperasjonen tok Rosenborg igjen føringen i kampen, og like før pause bredsidet Zachariassen inn 3-1 etter en pasning fra Carlo Holse, som sto for et flott forarbeid.

Det var det siste Zachariassen gjorde, for midtbanespilleren ble byttet ut i pausen etter smellen på straffesituasjonen.

– Jeg skal sjekke igjen i morgen hvordan det går, men jeg tror det skal gå fint, sa Zachariassen etter kampen der midtbanespilleren til slutt ble matchvinner.

2. omgang ble en ganske tam affære helt til Fridjónsson scoret sitt annet mål for dagen da Aalesund kontret ut av intet etter 69 minutter. Like etter ble islendingen skadd i et sammenstøt i feltet og måtte byttes ut.

Haugen burde utlignet for Aalesund etter 82 minutter på sin kjempemulighet, men alene med keeper sendte han volleyen over mål etter en flott chip gjennom fra Niklas Castro.

(©NTB)