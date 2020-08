Ventura flørter med tetstriden etter birdiebonanza

ntbsport

Med 63 slag (sju under par) klatret Ventura kraftig på listene. Hadde det ikke vært for to sene bogeyer ville han vært i topp ti.

Nordmannen var på delt 64.-plass halvveis i Greensboro i North Carolina og var ett slag fra å måtte reise hjem fredag. Lørdag slo han tilbake med åtte birdier på de 14 første hullene han spilte.

Da var han bare fem slag bak lederen og i ferd med å slå seg inn i topp ti, men to bogeyer sendte ham nedover på lista igjen før han avsluttet dagen med sin niende birdie.

Ventura var blant spillerne som startet lørdagens runde på 10. hull, og han trillet inn sin første birdieputt umiddelbart. Så ble det par på de fire neste hullene, men deretter tok nordmannen fyr. Det ble birdie på 15., 16., 17., 18., 2., 3. og 5. hull, altså sju birdier på ni hull.

Medgangen stoppet med bogey på 6. og 8. hull, men da Ventura senket sin niende birdieputt for dagen var han på delt 17.-plass 10 slag under par totalt.

Spillerne i ledelse så langt er 16 slag under par.

