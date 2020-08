Petter Northug siktet etter råkjøring og kokainfunn : – Jeg har gjort en stor feil

ntbsport

Northug skal ha blitt tatt i 168 kilometer i timen i en 110-sone på E6 sørgående ved Ullensaker klokken 20.15 torsdag.

Politiet mistenkte at han var ruspåvirket etter at en symptomtest ga utslag for det, og han ble tatt med for å ta blodprøve. Førerkortet ble beslaglagt, og boligen hans ble ransaket. Der ble det funnet narkotika.

Northug har status som siktet.

– Når det blir tatt blodprøve av sjåføren, og førerkort blir beslaglagt, utløser det rettigheter, og det må tas ut en siktelse, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til NTB.

Meldte om hendelsen selv

Northug meldte om hendelsen selv i et innlegg på Instagram:

«Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort.»

Northug ble ikke fengslet etter hendelsen.

– Sjåføren ble dimittert etter at nødvendige prøver og ransakingen var over, sier Sandberg.

Politiet venter nå på svar på blodprøven.

Advokat Halvard Helle, som er Northugs forsvarer, vil ikke kommentere saken.

– Jeg viser til uttalelsen fra Northug på Instagram og Facebook, sier Helle til NTB.

Ansatt i TV 2

TV 2 vil ikke si til Medier24 om hendelsen får følger for ansettelsesforholdet til Petter Northug, men PR-sjef Jan Petter Dahl sier de ser alvorlig på saken.

Etter langrennskarrieren har Northug vært ekspert i TV 2. Denne sesongen leder han også TV-programmet «Landskampen» sammen med den svenske skilegenden Gunde Svan.

– Vi fikk vite det nå i kveld, så dette er helt ferskt for oss. Nå er dette en politisak og vi i TV 2 ser alvorlig på saken. Nå skal vi sette oss grundig inn i dette og ha en dialog med Petter, så tar vi det derfra, sier Dahl.

– Lett å fordømme

NRKs langrennskommentator Jann Post sier til NRK at han synes det er trist.

– Det er lett å fordømme handlingen. Dette er noe han aldri burde gjort, særlig ikke med en promilledom fra før. Men det er også viktig å huske på mennesket Petter Northug oppe i dette. Jeg håper han får den hjelpen og støtten han trenger i tiden fremover, sier Post.

Politiet i Øst la ut en Twitter-melding om råkjøringen like før midnatt E6 torsdag kveld. Politiadvokat i Øst politidistrikt, Mona Byrkjedal vil ikke bekrefte at det er Northug denne hendelsen handler om.

– Vi har taushetsplikt i straffesaker, sier Byrkjedal til VG fredag kveld.

Flere episoder

Det er ikke første gang Northug er i trøbbel med politiet. I 2014 promillekjørte den norske skistjernen og krasjet sin Audi i et autovern i Trondheim. Han ble senere dømt til 50 dagers betinget fengsel og en bot for episoden.

Tidligere i år var han også i en rettstvist med Aylar Lie. Lie krevde 100.000 kroner av Northug for innhold i 34-åringens selvbiografi, men Northug vant saken.

Northug meddelte at han la opp som skiløper i desember 2018. Siden den gang har han blant annet figurert som langrennsekspert for TV 2, og også utviklet sin egen sportsbrillekolleksjon.

