Medier: Sørloth nærmer seg RB Leipzig

Lørdag melder både Adresseavisen, Nidaros og TV 2 at samtaler har vært gjennomført den siste tiden. Ifølge sistnevnte går forhandlingene inn i sluttfasen.

Dermed kan det gå mot at måltyven Sørloth forlater tyrkiske Trabzonspor til fordel for tysk Bundesliga i sommer. I Leipzig vil han i så fall erstatte Timo Werner, som nylig gikk til Premier League-storheten Chelsea.

Tidligere denne uken bekreftet trønderen at flere storklubber har vist interesse for ham etter strålende spill i Tyrkia sist sesong. Han ville imidlertid ikke røpe noe rundt hvor langt prosessen var kommet.

– Skal det skje noe, må det være rett for alle. For meg. For Trabzonspor. For en potensiell klubb. Det er et regnestykke som skal gå opp, sa Sørloth i intervjuet med Adresseavisen.

Sørloth har det siste året vært utlånt fra Crystal Palace til Trabzonspor. Avtalen klubbene imellom er i utgangspunktet toårig, men en overgang kan likevel bli en realitet i sommer.

