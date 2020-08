City-brølere da Lyon knuste Guardiolas mesterligadrøm

ntbsport

Dermed lyktes ikke Pep Guardiola med å gi City-laget mesterligasuksess denne sesongen heller.

– Jeg synes vi var best i 2. omgang, men i denne turneringen må man være perfekt. Vi gjorde feil i avgjørende øyeblikk foran begge mål. En dag bryter vi kanskje barrieren og tar oss til semifinale, sa Guardiola til BT Sport.

Maxwel Cornet scoret sitt fjerde mål mot City på tre kamper da han satte inn 1-0. Kevin De Bruyne utlignet etter flott forarbeid av Raheem Sterling, men innbytter Moussa Dembélé avgjorde kampen med to scoringer etter kjempetabber av City-spillere. Kanskje feilet også VAR-assistentene da 2-1 ble godkjent.

En uvirkelig miss var det iallfall da Sterling, som hadde vært den engelske klubbens farligste spiller, skjøt over helt åpent mål på 1-2 i det 86. minutt etter å ha blitt servert et nesten ferdigscoret innlegg fra Gabriel Jesus.

– Det er den samme historien i år igjen. Vi var ikke gode nok i første omgang, men etter pause spilte vi bra. Vi hadde dem, men så ga vi bort to billige mål, og det var over, sa De Bruyne til BT Sport.

De seks siste årene har klubber fra Spania (7), England (3) og Italia (2) monopolisert finaleplassene i mesterligaen. I år er det de to øvrige topp-fem-ligaene som får sin stund i solen. Det er Frankrike mot Tyskland i begge semifinaler.

Det er altså den store ligaen som ikke fullførte sesongen etter viruspausen (Ligue 1), og den som startet opp først og var ferdig tidligst (Bundesliga). Lagene fra ligaene som spilte gjennom juli er feid ut.

Lyon møter Bayern München i semifinalen. I den første spiller Paris Saint-Germain mot Leipzig. Frankrike kan få sin første mesterligavinner siden Marseille i 1993.

Cornet igjen

Lyon tok ledelsen i det 24. minutt. Fernando Marcal, som allerede hadde avverget en City-scoring med en klarering i siste sekund, spilte opp fra egen halvdel. Kyle Walker sov ute på siden og opphevet offside slik at Karl Toko Ekambi kunne storme fram i bakrommet. 19-årige Eric Garcia løp ham opp og taklet, men ballen gikk rett ut til Cornet, som bøyde den rundt keeper Ederson og inn ved stolpen.

– Lykken smilte til meg igjen mot City, men det er laget som gjorde den store jobben i dag, sa Cornet til RMC Sport.

I det 69. minutt kom utligningen. Innbytter Ryan Mahrez spilte fram Sterling, som vendte bort Jason Denayer nede ved dødlinja og slo presist ut til De Bruyne, som sikkert plasserte ballen i hjørnet. Dermed kunne City juble for sin 149. scoring denne sesongen.

Alle ventet bare på den 150., men det var Lyon som skulle score resten av målene.

2-1 kom etter en fryktelig feilpasning av Aymeric Laporte i det 79. minutt. Houssem Aouar spilte opp på Ekambi, som var i offside, men åpnet beina og lot ballen trille mellom dem. Bak ham kom Dembélé løpende fra riktig side, og han scoret alene med Ederson. TV-bildene tydet likevel på at Dembélé løp ned Laporte og at det burde vært dømt frispark. Målet ble godkjent av VAR, akkurat som etter 1-0.

– Jeg vil ikke snakke om det. Da virker det som jeg leter etter unnskyldninger, sa Guardiola.

Punktert

Sterling skjøt over helt åpent mål i det 86. minutt, og sekunder senere punkterte Dembélé kampen fra kloss hold etter at Ederson unødvendig ga retur på et skudd fra Aouar.

Guardiola overrasket ved å sende laget på banen i en 3-4-3-formasjon der kaptein Fernandinho var dratt ned som en av tre midtstoppere, mens sidebackene sto høyere enn vanlig. Det var et forsøk på å matche Lyons formasjon, men det fungerte heller dårlig. Lyon tettet godt igjen og utnyttet begjærlig kontringssjansene som bød seg.

En del City-sjanser ble det. Lyon-keeper Anthony Lopes ryddet selv opp etter en svak utboksing rett til Ilkay Gündogan, mens Cornet kastet seg og blokkerte da De Bruynes flotte pasning fant Sterling ved hjørnet av 5-meteren. Sterling hadde flere farlige pasninger som ikke ble tatt vare på.

De fleste trodde utligningen skulle bli et vendepunkt. I stedet ble det bare et trøstemål.

Lag fra Spania, England og Italia har vunnet mesterligaen 14 av de 15 siste årene. I år blir det tysk eller fransk jubel.

For øvrig er det første gang siden 2006 at semifinalene i mesterligaen spilles uten at Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo er involvert.

