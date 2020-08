Reitan greide ikke cuten i Wales

ntbsport

Etter en åpningsrunde på par med tre birdier og like mange bogeyer måtte Reitan bruke to slag mer på fredagens runde. Det ble like mange birdier og bogeyer som dagen før, men en dobbeltbogey på 12. hull ødela for Reidan, som endte på delt 89.-plass.

Reitan innledet dagen dårlig med bogey på 2., 5. og 6. hull, men slo tilbake med birdie på 8. og 9. hull før det ulykksalige 12. hullet. En ny birdie på 18. hull kunne ikke rette opp skaden.

Spillerne som får være med videre i helgen måte være under par etter to runder. Reitan var to over.

Sam Horsfield fra England leder turneringen. Han er 11 slag under par etter å ha fulgt opp torsdagens 67-runde med en sterk 64-runde som hadde en oppsiktsvekkende avslutning. Han pådro seg en trippelbogey på 17. hull, men slo tilbake med eagle på 18. hull.

Horsfield er ett slag foran belgiske Thomas Pieters.

