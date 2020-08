Cheptegei satte verdensrekord på 5000 meter i friidrettens comeback

ntbsport

Cheptegei hadde hjelp av tre harer med farten innledningsvis i Diamond League-stevnet i Monaco, men han løp de siste drøye 2000 meterne alene i front. Han passerte 3000 meter på 7.35,14 og 4000 meter på 10.05,46. I mål slo han Kenenisa Bekeles verdensrekord på 12.37,35, satt i 2004, med nesten to sekunder.

– Jeg har jobbet med farten, sa Cheptegei da han etter rekordløpet ble spurt hva han har trent mest på siden han ble verdensmester på 10.000 meter i fjor.

– Monaco er et spesielt sted for meg, og et sted der jeg visste jeg kunne sette rekord, sa langdistansestjernen som hadde en lang reise bak seg fra hjemlandet, der han har trent.

Løpet var hans første siden han i februar satte verdensrekord på 5 kilometer gateløp. Også det var i Monaco.

Henrik brøt

Henrik Ingebrigtsen jaget personlig rekord i samme 5000-meterfelt i Monaco, men måtte bryte underveis. Han greide dermed ikke å følge opp brødrenes gode 1500 meter.

– Han fikk en kjenning under foten i morges. Han fikk behandling og prøvde å løpe, men kjente det underveis. Nå blir det ny behandling, sa far og trener Gjert til friidrett.no.

Per Svela fullførte derimot til 8.-plass på 13.23,97, som er personlig rekord.

– Det er alltid gildt å sette pers, og da kan du ikke klage, sa Svela til NRK.

Nicholas Kimeli fra Kenya ble toer, men han var slått med over 16 sekunder.

Høydepunkter

Det kunne blitt flere verdensrekorder i Monaco. Faith Kipyegon var veldig nær rekord på 1000 meter for kvinner, men måtte nøye seg med den nest beste tiden noensinne da hun løp inn til 2.29,15.

Noah Lyles stormet inn til 19,76 på 200 meter, men var ikke helt fornøyd.

– Jeg har store forventninger til meg selv, og dette får ikke Noahs godkjentstempel, sa amerikaneren.

Norske utøvere satte sitt preg på stevnet. Karsten Warholm var suveren på 400 meter hekk med ny stevnerekord 47,10, mens Jakob Ingebrigtsen satte europarekord på 1500 meter da han ble toer bak Timothy Cheruiyot på 3.28,68. Dermed brøt han også som første nordmann 3.30-grensen.

Filip Ingebrigtsen ble nummer fire på samme distanse, mens Vladimir Vukicevic ble nummer seks på 110 meter hekk.

Comeback

Det var årets første Diamond League-stevne, og det første store stevnet overhodet etter viruspandemien som har ført til avlysning av OL, andre mesterskap og de fleste store stevner.

Tilskuerkapasiteten på stadion i Monaco var satt ned fra 16.000 til 5000. Publikum brukte munnbind og var plassert spredt, men arrangøren prøvde å bøte på manglende stemning med jubel og heiing fra et avansert lydsystem.

– Etter å ha trent alene så lenge var det flott endelig å få løpe på en arena med publikum, sa Cheruiyot.

(©NTB)