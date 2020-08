ntbsport

Ole Einar Andersen gjorde 1-0 for Storhamar i 1. periode. Hjemmelaget utlignet ved Michael Söderberg i midtperioden før Simen André Edvartsen sendte de gulblå i ledelsen.

I tredje periode økte Robin Dahlstrøm til 3-1 da han fikk en gavepakke av en Ringerike-spiller i et undertallsspill.

To mål fra Henrik Eriksson sørget for at Panterne fra Hønefoss utlignet. Mikael Zettergren ble matchvinner for bortelaget med sin 4-3-scoring snaue to og et halvt minutt før slutt.

