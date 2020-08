Medier: Real Madrid vil ha Ødegaard i sommer

ntbsport

Avisen Mundo Deportivo fronter i sin baskiske utgave nyheten om at Zinédine Zidane vil bryte den muntlige låneavtalen med Real Sociedad på forsiden.

Spanias mest leste avis Marca melder det samme i sin tirsdagsutgave. Nå er det ikke sikkert at Ødegaard vender tilbake til Real Sociedad for starten av sesongoppkjøringen fredag.

Ifølge Marca blir Ødegaards framtid avklart i løpet av få dager.

I fjor sommer ble klubbene enige om en låneovergang for Ødegaard. Da var det en forståelse av at 21-åringen skulle være to år i San Sebastian.

I spansk fotball er det ikke tillatt å gjøre låneavtaler over to sesonger, og Real Madrid ønsker å utnytte det ved å hente Ødegaard tilbake tidligere enn de hadde tenkt til for drøyt ett år siden, skriver TV 2.

Drammens Tidende som har dekket tett Ødegaard i mange år, henviser til en «sentral kilde» i Real Sociedad og at denne sier at «samtalene rundt en ny låneavtale er over».

Det vil ifølge spanske medier koste Real Madrid cirka 25 millioner kroner å hente Ødegaard til Madrid. Real Madrid og Real Sociedad har et godt forhold på presidentnivå, og det er ventet at Ødegaard-saken uansett blir løst uten dårlig stemning klubbene imellom.

