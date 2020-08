Skottlands førsteminister ikke nådig etter smitte hos Aberdeen-spillerne: – Totalt uakseptabelt

ntbsport

Fredag ble det kjent at lørdagens kamp mellom Aberdeen og St. Johnstone utsettes. I tillegg til de to spillerne som ble smittet av koronaviruset, må ytterligere seks spillere i 14 dagers karantene.

Utsettelsen av kampen tok Sturgeon seg tid til å omtale på fredagens pressekonferanse om spredningen av koronaviruset i Skottland. Der fordømte hun i sterke ordelag spillerne som brøt koronatiltakene det skotske fotballforbundet (SFA), ligaforeningen (SFPL) og regjeringen hadde blitt enige om.

– Det er klart at alle åtte spillerne dro til en bar i Aberdeen (forrige) lørdag. Ved å gjøre det brøt de åpenlyst hva det SFA, SFPL og den skotske regjeringen hadde blitt enige om, som for å si det mildt, er totalt uakseptabelt, sa den skotske førsteministeren.

Beklager

Onsdag gjeninnførte Skottland nedstengningstiltak i og rundt Aberdeen, etter at det ble registrert en økning i nye smittetilfeller i byen.

Aberdeens trener Derek McInnes beklager på vegne av spillerne etter opptrinnet som satte den skotske sesongen i fare.

– Spillerne er fulle av anger. De har gjort en virkelig stor bedømmelsesfeil. Vi angrer veldig på innvirkningen dette har på skotsk fotball, sa McInnes.

20. august

Han fortsatte:

– For noen uker siden var vi henrykte over muligheten til å spille fotball igjen. At vi satte det i fare gjennom spillernes handlinger er ekstremt skuffende.

Treneren sier også at spillernes brudd på reglene skal behandles internt og at han forstår kritikken mot klubben, før han igjen beklager.

Kampen mot St. Johnstone er utsatt til 20. august.

