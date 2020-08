Berget matchvinner for Malmö

ntbsport

Jo Inge Berget ga laget sitt ledelsen 1-0 etter ti minutter. To minutter tidligere hadde hans lagkamerat Isaac Kiese Thelin fått marsjordre. Malmö måtte dermed spille over 90 minutter med ti mot elleve spillere.

Nordmannen scoret for femte strake kamp på rad.

– En slik målform har jeg nok ikke hatt siden jeg var typisk ti år, sa nordmannen til det svenske nyhetsbyrået TT.

– Det var viktig å slå tilbake direkte eller hadde kunnet blitt tungt hvis ble tvunget å jakte mål med en mann mindre. Vi fikk en rak høyre, men slo tilbake direkte, sa spilleren fra Hadeland.

Det gikk greit mot Falkenberg som kjemper i bunnen om å unngå nedrykk. Malmö leder nå med fire poeng foran Elfsborg og seks poeng foran Norrköping.

Elfsborg vant også borte

Elfsborg med Sivert Heltne Nilsen på midtbanen skulle ut mot Östersund med Eirik Haugan i midtforsvaret. Jesper Karlsson sendte bortelaget i tet etter 50 minutter og flere mål ble det ikke.

Bortelaget måtte avslutte med ti mann etter at Simon Strand ble utvist etter 63 minutter. Laget klarte å få med seg alle tre poengene.

Bleikt byderby

Djurgården hadde tre nordmenn i startelleveren. Per Kristian Bråtveit i målet, toppscorer Fredrik Ulvestad og Aslak Fonn Witry i forsvaret røk på et 1-2-tap for Hammarby i Stockholmdsderbyet.

Det var "bortelaget" Hammarby var det beste laget i 1. omgang etter mål fra Aron Johansson og Imad Khalili.

Et selvmål fra Hammarbys Davor Blazevic skapte ny spenning i kampen i annen omgang, men nærmere kom ikke de regjerende mesterne poeng.

Alexander Søderlund og hans Häcken kom tidlig under hjemme mot Kalmar. Bedre ble det ikke da gjestene økte til 2-0 etter hvilen.

Örebro og IFK Göteborg spilte 1-1, mens Mjällby slo AIK med 3-1.

