Jason Tindall blir ny Bournemouth-manager

42-åringen, med lang fartstid som både spiller og trener i klubben, har blitt enig om en treårsavtale. Førsteprioritet for ham blir å gjøre oppholdet i nest øverste serie kortest mulig.

Han kom først til klubben i 1998 og har spilt 199 kamper for «The Cherries». Han var assisttrener under Jimmy Quinn fra september 2008 og fortsatte i samme rolle under Eddie Howe noen måneder senere.

– Det er en ære og et privilegium å bli manager for så en flott klubb, sa Tindall til afcbTV.

– Etter å ha hatt suksess over de siste 12 årene med Eddie med ansvaret og med meg ved siden, vil jeg ikke rive alt fra hverandre og starte helt på nytt. Det vil være dumt, men jeg vil være meg selv og jeg har mine egne ideer. Jeg ser fram til å lufte dem for laget ute på treningsfeltet, sa han.

Bournemouth rykket ned til mesterskapsserien etter endt serie. Det skilte bare ett poeng mellom dem og Aston Villa.

