Hovland videre i PGA-mesterskapet

Etter to birdie, tre bogey og resten par på mesterskapets annen dag, ligger Hovland på -1 etter fredagens runde.

Det holdt til en delt 31.-plass, som betyr at Oslo-gutten er inne blant de 65 beste og kan spille videre i helgen.

Kinesiske Haotong Li leder turneringen etter to dagers spill, åtte slag under par. Sju slag bak følger Hovland når to runder gjenstår.

Middels dag

Annen dag åpnet flott for Hovland med birdie på sitt første og banens tiende hull, men det skulle fort gå dårligere for 22-åringen.

For etter par på sine to neste hull ble det to bogey på rad, begge ganger med fem slag på par 4-hull.

Videre fulgte sju strake par, før det kom en ny opptur med birdie på sitt 13. hull. Nordmannen var på greenkanten etter to slag og kunne med litt mer hell fått eagle, men istedenfor ble det en birdieputt på litt over en meter.

Men på tredje siste hullet for dagen havnet Hovland i bunkeren og slaget opp på green var langt fra hullet. Fra snaut ni meter klarte Oslo-gutten nesten å redde inn par, men dagens tredje bogey var et faktum.

På sistehullet var han en drøy halvmeter fra å senke birdieputten, men det ble par nok en gang. Det holdt likevel til å gå greit videre med i kamp med flere tidligere verdensenere.

Stjernespekket

Jon Rahm og Rory McIlroy som tidligere i år tronet på toppen av verdensrankingen, ligger likt med den norske 22-åringen i PGA-mesterskapet på ett slag under par, mens nåværende verdensener Justin Thomas klarte cuten med et nødskrik på delt 60.-plass.

Navn som Brooks Koepka, Justin Rose, Dustin Johnson, og Jason Day er inne blant de elleve beste etter to dagers spill.

Blant dem som ikke er videre etter fredagens runde er svenske Henrik Stenson, som betyr at Hovland høyst sannsynlig beholder tittelen som Nordens beste golfspiller når rankingen oppdateres.

For å bli turneringens beste nordiske spiller må Hovland derimot ta igjen svenske Alex Norén, som ligger på delt 11.-plass, fire slag under par.

