Nordstad Moen knuste europarekorden på timeløp

– Fornøyd. Vi lå litt bak i starten, men det tente meg, sier Nordstad Moen til NTB etter løpet.

– Det er dette jeg må løpe på. Det er ekstremt gode forhold. Man kan ikke få det bedre, det var ikke et vindpust.

Moen passerte halvmaraton (20.997 meter) noen få sekunder bak maratonrekorden på 59.48 fra 2017.

Nederlenderen Hermans hadde rekorden før fredagens løp i Kristiansand. Da løp han 20.944 meter 1. mai 1976.

Rolig start

Moen hadde før løpet uttalt at han ønsket å åpne på jevn skjema til rekord, tilsvarende 17.12 på første 6.000 meter. Han passerte like bak på 17.15. Da valgte også hare Sindre Buraas å gi seg, 2.000 meter før planlagt.

Ved passering etter de første 10.000 meterne hadde han derimot økt tempoet og passerte på 28.35, fem sekunder foran skjema.

Derfra så han seg aldri tilbake. Han passerte 15.000 meter på 42.45, mer enn ti sekunder før skjema. Ved ti minutter igjen hadde han løpt drøye 17.560 meter, mot Hermans 17.453.

Jevn fart

– Jeg tenke alltid å prøve å løpe ett halvsekundet saktere for å ligge på skjema, men rundetidene ble ikke dårligere, sier Moen.

– Alt annet enn jeg får i et gateløp i Midtøsten. Der er det farstlek, her var det jevn fart.

Verdensrekorden på øvelsen tilhører tidligere verdensrekordholder på maraton, etiopieren Haile Gebreselassie, som løp 21.285 meter i 2007.

Rekorden er Nordstad Moens andre på under to måneder. 11. juni løp han inn til europarekord på 25.000 meter under Impossible Games på Bislett på tiden 1.12.46,5.

