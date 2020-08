ntbsport

Dermed er nordmannen ett slag under par etter seks spilte hull på sin åpningsrunde i majorturneringen i San Francisco. Det gir foreløpig en delt 27.-plass.

Hovland var blant spillerne som startet sin runde sent, og mange har allerede spilt ferdig. Jason Day er best av dem med en 65-runde (fem under par).

Hele ni mann har så langt signert for 66-runder, mens Tiger Woods er en av dem som brukte 68 slag.

Det er 156 deltakere i turneringen, som varer til søndag.

(©NTB)