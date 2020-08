Åtte Aberdeen-spillere i karantene etter to positive koronatester

ntbsport

Ingen av de smittede spillerne har symptomer, men de er som følge av de positive koronatestene isolert i 14 dager. Skotske myndigheter har etter smittesporing beordret seks av lagkameratene å gå i hjemmekarantene fordi de har vært i nær kontakt med de smittede.

Den skotske ligaen har bestemt at Aberdeen må spille lørdagens eliteseriekamp borte mot St. Johnstone uten de åtte spillerne. Også de to neste kampene blir uten deres deltakelse.

Aberdeen tapte 0-1 for Rangers i serieåpningen sist helg.

– Etter lørdagens kamp fikk vi ros for de strenge smitteverntiltakene vi har på plass, sier Aberdeen-formann Dave Cormack i en uttalelse på klubbens nettsted.

– I lys av alt arbeidet vi har gjort, og investeringene i å beskytte spillerne, er dette et hardt slag. Vi vil utføre en gransking for å finne ut hvordan spillerne ble smittet, og vi har skjerpet smittevernprotokollen. Nå må vi forberede oss til lørdagens kamp under svært vanskelige omstendigheter.

