Femte triumf for Johaug i Lysebotn opp

Det var hennes fjerde seier i Lysebotn opp etter at hun også vant i 2012, 2016, 2018 og 2019. Johaug tok kommandoen fra start, ledet på samtlige mellompasseringer og var overlegen mål.

– Jeg tror det var over minuttet bak det jeg har gått på før, men i år var det annerledes forhold med bløt asfalt. Det har ganske mye å si når du går opp disse bakkene, sier Johaug til NTB etter triumfen.

– Det var en fin økt opp de bakkene her, sier hun om de 7,5 kilometerne med 640 høydemeter.

Trent bra

Johaug, som gikk ut sist, forteller at hun har fått trent bra i sommer.

– Jeg har gjort det jeg bruker å gjøre – være i høyden og trent. Nå er jeg klar for høsttrening.

Hun håper og tror på en normal sesong.

– Jeg må bare ta det som det kommer, men jeg forbereder meg som om det blir en vanlig sesong, sier hun og bekrefter at hun også skal delta i Toppidrettsveka.

Individuell start

Konkurransen var den første for skieliten etter at koronaviruset satte en stopper for sesongavslutningen i mars.

Av smittevernhensyn var det individuell start i 2020-utgaven.

Heidi Weng ble nummer to, Helene Marie Fossesholm nummer tre og Karolin Simpson-Larsen fire. Fossesholm spurtslo Simpson-Larsen.

Til tross for 2.-plass var Weng storfornøyd.

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg følte meg veldig bra. De siste 100 meterne var jeg litt seig. Jeg har trent mye alternativt i det siste, så kanskje det hjelper å gjøre andre ting, sier hun til NTB.

