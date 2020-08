Canucks utlignet mot Zuccarellos Wild – Rangers slått ut av sluttspillet

ntbsport

Nederlaget gjør at det står 1-1 sammenlagt i best av fem-serien om en plass i sluttspillets åttedelsfinale. Wild vant den første kampen 3-0, men var ikke spesielt nær noen seier tirsdag.

Zuccarellos lag måtte tåle en umiddelbar kalddusj i kampen som ble spilt i Edmonton. Et tent Vancouver-lag gikk rett i angrep, og Tanner Pearson scoret etter bare 24 sekunder. Han plukket opp pucken etter at Wild-keeper Alex Stalock først hadde avverget et skuddforsøk fra Bo Horvat.

– Vi var et steg bak. Vi hadde ikke det samme følelsesladde trøkket, sa Wild-trener Dean Evason til avisen Star Tribune.

Laget hans kom seg tilbake i kampen og kunne gå til pause med 1-1 etter Luke Kunins utligning på slutten av første periode. Men det skulle ikke ta lang tid før Vancouver-laget fikk overtaket igjen.

Slo tilbake

J.T. Miller, som for øvrig ble kåret til kampens spiller, sendte Canucks i føringen tre minutter ut annen periode. Snaut seks minutter senere ble det 3-1 da Brock Boeser pirket pucken inn etter en smart pasning fra Elias Pettersson.

Horvat punkterte langt på vei kampen da han scoret i overtall seks minutter ut i tredje periode. Men Kevin Fiala ville ha et par ord med i laget mot tampen. Han reduserte først til 2-4 med et pent skudd da det gjensto drøyt to minutter, og sju sekunder før slutt satte han inn sitt andre mål for kvelden. Men nærmere kom ikke Wild.

– Slik er det i sluttspillet, en berg-og-dal-bane. Alt i alt spilte de en bedre kamp, sa Zach Parise, som noterte to assists for Wild.

Lagene møtes igjen torsdag og fredag i best av fem-serien i Edmonton. En eventuell femte kamp spilles søndag.

Mats Zuccarello hadde ingen minneverdig kamp tirsdag. Nordmannen noterte ikke et eneste skudd på mål. Han fikk totalt 14 minutter og ni sekunders istid.

Rangers ute

Zuccarellos tidligere klubb New York Rangers er ute av NHL-sluttspillet før det er skikkelig i gang. Blåtrøyene tapte tirsdag sin tredje strake kamp mot Carolina Hurricanes og kan begynne å forberede seg til neste sesong.

– Det suger at det er over allerede. Jeg kjenner bare tomhet, sa stjerneløperen Mika Zibanejad etter kampen.

Chris Kreider sendte Rangers i føringen tidlig i annen periode, men senere skulle Hurricanes slå nådeløst tilbake. Teuvo Teräväinen utlignet tre minutter senere, og i tredje periode ble det helmørkt for Rangers.

Warren Foegele gjorde 2-1 på pasning fra den tidligere Rangers-spilleren Brady Skjei, før Sebastian Aho to ganger og befestet seieren.

