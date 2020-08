Madrid Masters i tennis avlyst

ntbsport

Tirsdag ble det klart at turneringen ikke avvikles i år. Det er en av de største grusturneringene. Den er åpen både for kvinner og menn, og for mennenes del er det en av Masters 1000-turneringene.

Arrangøren opplyser at det er på myndighetenes anbefaling at de velger å avlyse turneringen.

– Som følge av sterke anbefalinger fra lokale helsemyndigheter, og etter å ha overvåket situasjonen i flere måneder, ser vi ikke noe annet valg enn å avlyse turneringen på grunn av den kompliserte situasjonen covid-19 fortsetter å skape i alle henseende, heter det i en uttalelse.

– På grunn av økning i smittetilfeller har myndighetene i Madrid truffet flere nye tiltak for å motvirke spredningen, deriblant et forbud mot folkeansamlinger på flere enn ti personer. Dette reduserer utsikten til å kunne gjennomføre turneringen i september.

Tidligere er det planlagte Davis Cup-sluttspillet i Madrid i november utsatt til neste år.

ATP og WTA jobber videre med en revidert terminliste for høsten.

