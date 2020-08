Ventura mot god plassering i California

ntbsport

Han innledet runden dårlig med bogey på 1. hull og pådro seg et minuspoeng. Han visket ut det med birdie på 2., 5., 8. og 9. hull. De ga to poeng hver, og dermed er han oppe i sju poeng for dagen.

Som den eneste på PGA-touren spilles golfturneringen i Truckee etter modifisert Stableford-poengsystem, som belønner offensivt spill. I stedet for å telle antall slag samler spillerne poeng, og en birdie gir for eksempel to poeng. En bogey gir ett minuspoeng.

Ventura samlet fire poeng torsdag, åtte fredag og seks lørdag.

Troy Merritt ledet turneringen før siste dag med 33 poeng. Han hadde ennå ikke startet sin avslutningsrunde da Ventura var halvveis på sin.

