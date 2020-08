Tromsø reddet seieren i siste minutt – HamKam ga bort ny ledelse

ntbsport

Tromsø skjøt hele tre ganger i stolpen, men så ut til å gå på sitt første poengtap i 1. divisjon denne sesongen. Men nok en gang trakk finnmarkingene det lengste strået, da Sakarias Opsahl sørget for 1-0 minuttet før slutt.

De får et forsprang ned til Ranheim på 2.-plass, som tapte 1-2 borte mot Sandnes Ulf. Magnus Grødem vartet opp med nok en praktscoring og Kent Håvard Eriksen avgjorde kampen.

HamKam tok en tidlig tomålsledelse mot KFUM Oslo, men nok en gang holdt det ikke til seier. To mål av Olav Øby sikret 2-2 og HamKam må fortsatt jakte sin første seier denne sesongen.

Grorud ble liggende under mot Ull/Kisa, men vant til slutt 3-1, med det siste målet helt på tampen.

Toppscoreren i 1. divisjon heter Mats Lillebo, etter at han scoret to ganger for Stjørdals/Blink mot Jerv. Kampen endte til slutt 2-2.

Raufoss og Strømmen spilte uavgjort 1-1, tross et stort press og en kjempesjanse for hjemmelaget Raufoss før slutt.

Uavgjort 1-1 ble det også for Kongsvinger mot Øygarden.

