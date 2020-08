Ventura 15 slag bak teten i California

ntbsport

Amerikaneren Troy Meritt leder turneringen med 33 poeng og har fire poengs luke til duoen Emiliano Grillo og Maverick McNealy.

Norske Ventura har 18 poeng og deler 26.-plassen med canadieren Michael Gligic før siste runde søndag.

Som den eneste på PGA-touren spilles golfturneringen i Truckee etter modifisert Stableford-poengsystem, som belønner offensivt spill. I stedet for å telle antall slag samler spillerne poeng. En birdie gir for eksempel to poeng, en bogey ett minuspoeng.

Ventura samlet fire poeng torsdag, åtte fredag og seks lørdag. Han åpnet lørdagens runde sterkt, men en dobbeltbogey på hull 10 ødela en del. Han fulgte imidlertid opp med birdier på de to neste hullene.

I alt ble det seks birdier, tre bogeyer og en dobbeltbogey for 25-åringen.

(©NTB)