Kristiansund snudde kampen og sikret tre poeng mot Viking

Dan Peter Ulvestad ble matchvinner da han tre minutter før full tid headet ballen bak Arild Østbø i Viking-buret. Før det hadde Olaus Skarsem utlignet etter at Veton Berisha sendte hjemmelaget i en tidlig ledelse.

– Jeg føler egentlig at vi ikke var i nærheten av det vi ønsket fra starten av, men så fikk vi en pauseprat, og vi klarte å reise oss i 2. omgang. Da ser du hva som ligger i det laget her, sa KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport.

Seieren er Kristiansund annen på rad. Laget vant også 3-1 mot Sandefjord onsdag. Med søndagens borteseier er det mye som tyder på at det kan ha vært et viktig vendepunkt for nordmøringene. Før kampen mot Sandefjord sto de nemlig med kun to poeng på de fire siste kampene.

For Viking er derimot trenden annerledes. Etter at en tung start på sesongen toppet seg med 0-5-tap mot Molde i åttende runde vant de to strake mot Haugesund og Sarpsborg. Søndagens tap er derimot lagets annet på en halv uke, og de holder seg dermed i Eliteseriens nedre del.

– Jeg synes vi var altfor upresise i 2. omgang og ga ballen altfor lett fra oss. Dermed fikk vi et trykk imot oss, sa Viking-trener Bjarne Berntsen.

Tidlig Berisha-mål

Men det så lenge lyst ut for Viking. Etter å ha slitt i de avgjørende fasene mot Rosenborg torsdag slo Veton Berisha tilbake før tolv minutter var spilt i Stavanger. På en dødballserve fra Joe Bell kastet han seg foran Aliou Coly og headet ballen i nettet.

Faris Pemi var nær en utligning for Kristiansund åtte minutter senere. Først forlenget han Andreas Hopmarks innlegg ned mot høyre hjørne. Keeper Arild Østbø måtte gi retur, men Pemi var ikke rask nok til å kunne sette ballen i nettet.

Viking var nær ved å doble ledelsen åtte minutter før pause. På en alternativ frisparkvariant, som først ble sendt bakover til Adrian Nilsen Pereira, forlenget Viljar Vevatne innlegget med hodet. Serigne Mor Mbaye i Kristiansund-buret fikk en hånd på ballen og sendte den over mål.

Enorm sjanse

Berisha var også frampå tidlig i 2. omgang. Han ble slått gjennom av Zymer Bytyqi, men fra spiss vinkel fant han ikke rommet mellom keeper og stolpen.

Like etter fikk Bendik Bye en enorm mulighet til å utligne for Kristiansund. Pemi fikk ballen av Skarsem høyt på høyre kant. Han slo ballen fint inn i feltet, men Bye greide ikke å stokke beina rett, og ballen gikk rett forbi.

I stedet var det Skarsem som måtte sørge for utligningen. Liridon Kalludra dro seg inn i boksen, men valgte å slå motsatt der Skarsem fikk stå alene og kunne skyte forbi Østbø i målet.

Tre minutter før slutt hadde Kristiansund snudd kampen. Dan Peter Ulvestad gikk opp på et innlegg fra Christoffer Aasbak og kunne stange gjestene i ledelsen.

Flere mål ble det ikke i Stavanger, og Kristiansund kan ta med seg alle poengene hjem til Nordmøre.

